"Укравтодор" утвердил схему объездной дороги вокруг Киева
Новости Украины: "Укравтодор" утвердил план строительства большой объездной дороги вокруг Киева.
Карту и список районов области, через которые пройдет новая трасса, обнародовал на своей странице в Facebook нардеп Игорь Мосийчук.
Она должна дополнить недостроенную сейчас "малую" объездную дорогу, которая находится в пределах города. Новая трасса должна пройти через 8 районов и 45 населенных пунктов:
Вышгородский район – околицы сел Новоселки и Старые Петровцы
Бородянский район – окрестности поселков Озера, Блиставиця, Микуличи, Диброва
Макаровский район – окрестности поселков Николаевка, Марьяновка, Березовка, Новоселки, Ясногородка
Киево-Святошинский район – окрестности поселков Хмельная, Любимовка, Бузовая, Неграши, Княжичи
Васильковский район – окрестности поселков Бобрица, Иванковичи, Зеленый Бор, Рославичи, Гвиздив, Мархаливка, пгт Глеваха
Обуховский район – окрестности поселков Большие Дмитровичи, Таценки, Плюты, Старые Безрадичи
Бориспольский район – окрестности города Борисполь, поселков Процев, Вороньков, Глубокое, Иваньков, Нестеровка, Большая Александровка, Безугловка, Сеньковка
Броварской район – окрестности города Бровары, поселков Княжичи, Требухов, Апрельское, Красиловка, Рожовка, Пуховка, Рожны, Великая Дымерка