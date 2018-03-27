"Укравтодор" утвердил схему объездной дороги вокруг Киева

Карту и список районов области, через которые пройдет новая трасса, обнародовал на своей странице в Facebook нардеп Игорь Мосийчук.

Она должна дополнить недостроенную сейчас "малую" объездную дорогу, которая находится в пределах города. Новая трасса должна пройти через 8 районов и 45 населенных пунктов:

Вышгородский район – околицы сел Новоселки и Старые Петровцы

Бородянский район – окрестности поселков Озера, Блиставиця, Микуличи, Диброва

Макаровский район – окрестности поселков Николаевка, Марьяновка, Березовка, Новоселки, Ясногородка

Киево-Святошинский район – окрестности поселков Хмельная, Любимовка, Бузовая, Неграши, Княжичи

Васильковский район – окрестности поселков Бобрица, Иванковичи, Зеленый Бор, Рославичи, Гвиздив, Мархаливка, пгт Глеваха

Обуховский район – окрестности поселков Большие Дмитровичи, Таценки, Плюты, Старые Безрадичи

Бориспольский район – окрестности города Борисполь, поселков Процев, Вороньков, Глубокое, Иваньков, Нестеровка, Большая Александровка, Безугловка, Сеньковка

Броварской район – окрестности города Бровары, поселков Княжичи, Требухов, Апрельское, Красиловка, Рожовка, Пуховка, Рожны, Великая Дымерка