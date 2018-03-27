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В Сумах горело студенческое общежитие

Пожар в общежитии
08:51 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Сумах спасатели ликвидировали пожар в общежитии университета.

В Сумах сегодня, 26 марта, горело 9-этажное общежитие Сумского государственного университета.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Сумской области, сообщение о том, что на улице Замостянской возник пожар в общежитии университета, поступило в Службу спасения "101" в 12:06.

На момент прибытия пожарных из окон 5-го этажа выходил густой дым. Спасатели попали в задымленное помещение и установили, что в одной из комнат на 5-м этаже горит мебель. Кроме того, существовала угроза распространения огня в коридор и другие комнаты.

Во время проведения разведки на 6, 7, 8 и 9-м этажах спасатели обнаружили 17 человек. "Люди находились в опасности, поскольку оказались в дымовой ловушке и не могли самостоятельно выйти на свежий воздух. Силами звена газодымозащитной службы их удалось вывести из опасной зоны на улицу", - говорится в сообщении.

В 12:31 пожар был локализован, а в 12:41 - ликвидирован.

Всего к тушению привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

Причина пожара устанавливается.

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Новости Украины, ГСЧС, Общежитие, Пожар, Сумы.
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