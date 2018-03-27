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Девушка инсценировала свое похищение

Похищение
09:34 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: На мобильный телефон матери пришло смс-сообщение, с требованием заплатить за освобождение дочери 100 тыс.гривен.

17-летняя жительница г.Лозовая Харьковской области вместе со знакомым инсценировала свое похищение и оценила "освобождение" в 100 тыс.гривен. Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, 24 марта 37-летняя местная жительница обратилась в дежурную часть Лозовского ОП с заявлением о пропаже дочери. По словам женщины, девушка ушла на прогулку, не сказав, куда, а на следующее утро на мобильный телефон матери пришло смс-сообщение, с требованием заплатить за освобождение дочери 100 тыс.гривен.

"В ходе досудебного расследования сотрудники Управления уголовного розыска областного главка полиции совместно с сотрудниками Лозовского отдела полиции установили местонахождение девушки. Работники полиции нашли ее в одной из квартир многоэтажки города Лозовая. Жилье снял ее 23-летний знакомый. 17-летняя девушка сообщила полицейским, что историю с вымогательством она придумала сама", - говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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Новости Украины, Выкуп, Девушка, Инсценировка, Лозовая, Похищение.
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