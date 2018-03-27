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В Николаевской области жители перекрыли трассу с требованием ее ремонта

Жители села Возсиятское перекрыли автотрассу
12:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Жители села Возсиятское Николаевской области перекрыли автотрассу Н-14 с требованием ее ремонта.

Автомобильная дорога национального значения Н-14 "Александровка-Кропивницкий-Николаев" второй день перекрыта жителями с.Возсиятское Еланецкого района Николаевской области, которые таким образом требуют проведения на ней ремонтный работ, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области во вторник.

"26 марта в 7:00 около 100 человек перекрыли автомобильное движение… Местные жители ходят по пешеходному переходу и требуют проведения ремонтных работ дорожного покрытия автодороги, которая проходит через населенный пункт. По состоянию на 12:00 27 марта акция продолжается", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в настоящее время автомобильное движение по дороге пока не разблокировано, грубых нарушений общественного порядка не допущено.

Охрану публичного порядка на месте события осуществляют сотрудники Еланецкого отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

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Новости Украины, Автотрасса Н-14, Возсиятское, Николаевская область, Ремонт дороги.
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