В полиции сообщили о правилах заполнения европротокола участниками ДТП

Практически во всех европейских государствах водители, попав в небольшое ДТП без пострадавших, не вызывают полицию, а разбираются между собой на месте.

При этом составляется так называемый европротокол, который является совместным сообщением страховых компаний о произошедшем. В Украине такая практика применяется уже довольно давно, рассказал во вторник первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, информирует Департамент коммуникации Нацполиции.

"Водители опасаются, что страховая компания не выплатит возмещение. Однако при правильном заполнении европротокола такое невозможно. И его очень легко заполнять", - отметил Билошицкий.

Он сообщил, что сейчас есть разработанная электронная форма европротокола, которую можно заполнить уже с помощью смартфона или планшета. По его словам, при его оформлении не нужно долго ожидать полицию, - разобраться с ситуацией самостоятельно можно в течение 15-30 минут.

В полиции уточнили, что стоит составить европротокол, если у участников ДТП нет телесных повреждений, а также, если оба автомобиля застрахованы и в наличии есть действующие полисы автогражданки, которые легко проверить по номеру машины на сайте Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) . Составление европротокола также возможно при условии, если оба участника согласны относительно причин и обстоятельств ДТП, а сами водители не находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В полиции также сообщили о правилах заполнения европротокола участниками ДТП без пострадавших. В частности:

1. Все, что нужно заполнить, указывается в примечаниях к разделам европротокола. Заполнять бланк следует разборчивым печатным почерком. Нужно прочитать инструкцию, которая прилагается к европротоколу;

2. Бланк европротокола состоит из двух листов, первый из которых - копир: все, что будет написано, также будет отражено на другом листке;

3. Заполняется только один бланк европротокола - каждый участник заполняет одну половину бланка - желтую или синюю - на выбор. Центральная часть предназначена для схемы ДТП и заполняется обоими участниками;

4. В первую очередь нужно собрать информацию об участниках ДТП (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, контактный номер телефона, государственный номерной знак автомобиля, реквизиты удостоверения водителя);

5. Бланк европротокола подписывается обоими участниками и разделяется между ними. После подписания (или отправки его в электронной форме на сайт МТСБУ) участники имеют право покинуть место ДТП. В течение трех дней после ДТП каждый участник должен обратиться к страховой компании со своей копией европротокола (подать уведомление). В случае заполнения электронной формы европротокола идти никуда не нужно, он считается поданным автоматически;

6. Европротокол может быть заполнен в электронной форме на сайте МТСБУ с помощью смартфона с камерой и выходом в интернет. При этом анкетные данные заполняются в электронном виде, а фото схемы ДТП направляется с мобильного как вложение;

7. В течение 10 дней с момента подачи уведомления (или заполнения электронного европротокола) проводится осмотр транспортного средства;

8. С момента уведомления страховой компании у участника ДТП есть 30 дней для подачи заявления о страховой выплате (при соблюдении всех условий страховая компания осуществляет выплату в течение 15 дней со дня подачи такого заявления).