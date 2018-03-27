Ситуация на Донбассе: боевики открывали огонь 47 раз

За прошедшие сутки обстановка на линии соприкосновения существенных изменений не претерпела.

Об этом сообщил на брифинге представитель Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

"39 из 47 вражеских обстрелов наших оборонительных позиций определены как прицельные. В 10 случаях, чтобы унять зарвавшегося врага, военнослужащие Вооруженных Сил Украины вынужденно открывали огонь в ответ из стрелкового оружия", - отметил он.

По словам Гуцуляка, на Луганском направлении зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций. Наибольшую активность противник проявлял в вечернее и ночное время, применяя гранатометы и стрелковое оружие различных типов и калибров, а также БМП.

Трижды под вражескими обстрелами оказались украинские позиции в районе Луганского и дважды – в районе Троицкого. Противник также вел обстрелы неподалеку Новгородского и Станицы Луганской.

На Донецком направлении, констатировал представитель Минобороны, за прошедшие сутки противник 40 раз открывал огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.

"Враг применял весь спектр стрелкового оружия и гранатометы. В районе Авдеевки оккупанты дважды вели огонь из минометов калибра 82 мм, в сторону наших военнослужащих было выпущено 5 мин. Под плотными обстрелами противника наши защитники зачастую оказывались в районе Павлополя, Авдеевки, Водяного и Широкино. Со стороны противника огонь велся также в районе Верхнеторецкого, Гнутово, Каменки, Марьинки, Песков, Талаковки, шахты Бутовка.