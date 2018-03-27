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Под Харьковом масштабная авария: столкнулись семь авто

ДТП
15:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Полиция

Новости Украины: В аварии участвовали три грузовика, один микроавтобус, один джип и две легковушки.

На трассе Киев-Харьков-Довжанский возле г.Чугуев Харьковской области во вторник рано утром произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех грузовых, двух легковых автомобилей, внедорожника и микроавтобуса, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

"Около 05.40 в дежурную часть Чугуевского отдела полиции поступило сообщение о том, что на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи Чугуева перевернулся автомобиль Renault... Сотрудники полиции выяснили, что в результате ДТП столкнулись семь автомобилей: грузовики Volvo, Renault, Man, легковые авто ВАЗ 2101 и ВАЗ 2107, джип Suzuki и микроавтобус Opel. Транспортные средства получили механические повреждения, никто из людей не пострадал", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, из-за аварии движение на трассе было затруднено в течение около часа. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Новости Украины, Авария, ДТП, Происшествие, Харьков, Чугуев.
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