Боевики обстреляли Новолуганское из минометов

В первую половину суток режима "всеобъемлющего перемирия" боевики российско-оккупационных войск не придерживались.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"По состоянию на 18.00 зафиксировано 13 обстрелов позиций сил АТО", - говорится в сообщении.

В частности, на Луганском направлении из 82 мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – по нашим укреплениям вблизи Луганского.

На Донецком направлении из гранатометов обстреляны украинские позиции в Опитному, Новотроицком, Лебединском и Гранитном. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие оккупанты неоднократно применяли по защитникам Авдеевки. Также из крупнокалиберных пулеметов противник дважды открывал огонь по опорным пунктам наших войск неподалеку Павлополя.

Вследствие вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал, отметили в штабе.