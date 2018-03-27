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Суд дал 3 года боевику из террористической группировки "Рим"

Суд
20:22 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: На Луганщине по материалам СБУ осужден участник террористической группировки "Рим".

Беловодский районный суд Луганской области приговорил к трем годам одного из главарей террористической группировки ОРЛО "Рим".

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что это российско-сепаратистское бандформирование действовало во временно оккупированном Довжанске (бывший Свердловск) Луганской области в 2014-2015 годах. Его участники терроризировали местное население, занимались контрабандой и грабежами", - говорится в сообщении.

По словам спецслужбы, один из главарей группировки объявил себя "заместителем военного коменданта Свердловска".

Боевик контролировал так называемую "Свердловскую таможню" и координировал деятельность группировок, которые перемещали контрабандные грузы через захваченный боевиками пункт пропуска "Червонопартизанск" на российско-украинской границе.

"Он отвечал в бандформировании за финансы, а также занимался переправкой на контролируемую украинскими властями территорию автомобилей, похищенных в ОРЛО. Деньги полученные от незаконного бизнеса направлялись на финансирование деятельности бандформирования "Рим", - рассказывают в СБУ.

Правоохранители установили, что после конфликта с другими террористическими группировками боевик скрылся с временно оккупированных территорий.

Сотрудники СБУ задержали его в Киеве, где он скрывался от украинского правосудия.

Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Приговор вступил в силу.

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Новости Украины, Боевик, Луганская область, ОРЛО, СБУ, Суд.
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