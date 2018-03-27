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Донбасс нуждается в дополнительных КПВВ

КПВВ
21:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Александр Хуг призывает стороны конфликта на Донбассе к открытию дополнительных КПВВ.

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг считает необходимым открытие дополнительных контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения на Донбассе.

"Мы уже давно отстаиваем идею открыть дополнительный автомобильный пункт въезда-выезда, например в районе Попасной-Первомайска, посёлка Золотое, мост в Счастье. Все эти проекты мы считаем реализуемыми, даже с минимальной необходимостью подготовительных работ. У меня нет никаких объяснений причины почему не открываются дополнительные пункты пропуска", - заявил А. Хуг журналистам.

Он отметил, что в районах Попасная-Первомайск и у посёлка Золотое "нет никаких технических преград для того чтобы открыть КПВВ", однако в районе моста в г. Счастье необходимо провести работы по разминированию местности.

"Сейчас существует возможность или шанс, который мы не должны упустить, чтобы помочь людям вернуться к нормальной жизни мы должны призвать стороны чтобы они открыли как минимум один дополнительный пункт въезда-выезда", - добавил замглавы СММ.

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Новости Украины, Александр Хуг, Восток Украины, Донбасс, КПВВ на Донбассе, ОБСЕ, Украина.
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