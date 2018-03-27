Решением Порошенко назначены председатели РГА в двух областях

Президент Украины Петр Порошенко назначил двух председателей районных госадминистраций в Одесской и Тернопольской областях.

Соответствующие распоряжения №46/2018-рп и №47/2018-рп размещені на сайте главы государства.

"Назначить Пьятун Наталью Дмитриевну председателем Килийской районной государственной администрации Одесской области с 28 марта 2018 года со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.

Другим распоряжением президент назначил Валерия Савчука председателем Збаражской РГА Тернопольской области.

"Назначить Савчука Валерия Петровича председателем Збаражской районной государственной администрации с 26 марта 2018 года со сроком испытания три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в распоряжении главы государства.