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Решением Порошенко назначены председатели РГА в двух областях

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21:39 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко назначил двух председателей РГА в Одесской и Тернопольской областях.

Президент Украины Петр Порошенко назначил двух председателей районных госадминистраций в Одесской и Тернопольской областях.

Соответствующие распоряжения №46/2018-рп и №47/2018-рп размещені на сайте главы государства.

"Назначить Пьятун Наталью Дмитриевну председателем Килийской районной государственной администрации Одесской области с 28 марта 2018 года со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.

Другим распоряжением президент назначил Валерия Савчука председателем Збаражской РГА Тернопольской области.

"Назначить Савчука Валерия Петровича председателем Збаражской районной государственной администрации с 26 марта 2018 года со сроком испытания три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в распоряжении главы государства.

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Новости Украины, Назначения Порошенко, Одесская область, Петр Порошенко, Тернопольская область, Украина.
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