Решением Порошенко назначены председатели РГА в двух областях
Новости Украины: Петр Порошенко назначил двух председателей РГА в Одесской и Тернопольской областях.
Президент Украины Петр Порошенко назначил двух председателей районных госадминистраций в Одесской и Тернопольской областях.
Соответствующие распоряжения №46/2018-рп и №47/2018-рп размещені на сайте главы государства.
"Назначить Пьятун Наталью Дмитриевну председателем Килийской районной государственной администрации Одесской области с 28 марта 2018 года со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в документе.
Другим распоряжением президент назначил Валерия Савчука председателем Збаражской РГА Тернопольской области.
"Назначить Савчука Валерия Петровича председателем Збаражской районной государственной администрации с 26 марта 2018 года со сроком испытания три месяца и оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в распоряжении главы государства.