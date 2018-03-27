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Одесская ОГА попросит Кабмин выделить 117 млн на ремонт аварийных дамб на Дунае

Одесская ОГА
23:36 Вт, 27 Март 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Odessa1.com

Новости Украины: Как сообщат ОГА, на данный момент в Одесской области мобилизованы силы спасателей и местных властей на случай подтопления.

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов обратится к Кабинету министров Украина с просьбой выделить около 117 млн грн на ремонт аварийных дамб и шлюзов на Дунае в Одесской области.

Как сообщает во вторник пресс-служба Одесской ОГА, средства предлагается изъять из резервного фонда Кабинета министров или из природоохранного фонда Министерства экологии.

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"У нас есть определенное количество гидротехнических сооружений вдоль Дуная. Это шлюзы и дамбы. Большинство из них находятся в аварийном состоянии. Даже не просто в аварийном, а в таком, что в любой момент с ними что-то может произойти", - цитирует слова М.Степанова пресс-служба ОГА

Он отметил, что лучше один раз сделать предупредительные меры и отремонтировать гидротехнические сооружения, чем ликвидировать последствия возможной катастрофы.

Окончательно обращение к Кабмину будет сформулировано по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и уточнения расчетов по ремонту и реконструкции защитных дамб и шлюзов.

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"В этом году действует соответствующая областная программа, мы заложили 23 млн грн в областном бюджете на расчистку рек. Но все, что касается этих гидротехнических сооружений – это исключительно средства государственного бюджета. На следующей неделе мы проведем соответствующее заседание комиссии ТЭБ и ЧС и подадим соответствующие документы", - добавил М.Степанов.

Как сообщалось, в августе 2017 года Одесская ОГА уже готовила документы по восстановлению защитных сооружений вдоль Дуная. Тогда озвучивалось, что в случае паводка в опасности могут оказаться 33 населенных пункта, автодороги и сельхозугодья. Общая площадь вероятного затопления – 80 тыс. га.

По данным директора ГП "Одесская объединенная дирекция строительства водохозяйственных объектов" Георгия Бузияна, в настоящее время не ведется даже текущий уход за сооружениями. В результате идет интенсивное разрушение дамбы на 108-м км около села Матросская Измаильского района, и на 101-105 км возле города Измаил. Также в критическом состоянии находится шлюз-регулятор, от которого зависит судьба озера Ялпуг и питьевой водозабор города Болград.

Защитные сооружения Дуная строились еще в 30-50-х годах ХХ века. В основном, это земляные насыпи, которые со временем начали проседать. По данным ОГА, из 225 км дамбы 115 км надо укреплять, а из 13 шлюзов-регуляторов половина нуждается в ремонте. Последний раз средства на реконструкцию сооружений выделяли из государственного бюджета не менее четырех лет назад.

По предварительным подсчетам, полное восстановление защитных сооружений Дуная будет стоить 790 млн грн.

В сентябре 2013 года из-за непрекращающихся дождей на юге Одесской области прорвало дамбу на реке Когильник. Тогда ГСЧС пришлось эвакуировать около 600 человек. Многие семьи лишились домов, пострадала инфраструктура.

Весной 2013 года Одесская область уже поднимала вопрос о критическом состоянии защитных сооружений Дуная. Тогдашний экс-глава ныне ликвидированного Министерства по чрезвычайным ситуациям Виктор Балога просил экс-премьер-министра Украины Николая Азарова выделить 65 млн грн для проведения работ по реконструкции дамбы вдоль украинского участка реки Дунай, а также для ремонта нескольких шлюзов, находящихся в аварийном состоянии.

Практически такую же сумму (67 млн грн) правительство выделяло на эти работы в 2010 году, когда главой МинЧС был Нестор Шуфрич.

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Новости Украины, Дамба, Дунай, Новости Одессы, Одесса, Одесская ОГА, Украина.
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