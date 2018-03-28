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На Черниговщине во время получения взятки задержали пограничника

На Черниговщине во время получения взятки задержали пограничника
03:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сотрудники ГПСУ и военная прокуратура задержали сотрудника погранслужбы на взятке.

В рамках уголовного производства на "горячем" задержан инспектор Черниговского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

"В рамках уголовного производства, с классификацией приготовление к преступлению, предусмотренному ч.3 ст.368 Уголовного кодекса (УК) Украины «Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение» на горячем задержан инспектор Черниговского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины», - идет речь в сообщении.

Через посредника военнослужащий получил от гражданина Украины часть неправомерной денежной выгоды в размере 2800 гривень. Средства он взял за содействие в трудоустройстве указанного гражданина на военную службу в пограничный отряд. Общая сумма неправомерной выгоды, которую злоумышленник собирался получить за свои «услуги», составляла 10 тысяч гривень. Для получения средств военнослужащий привлек посредника.

Теперь в отношении нарушителя составлен протокол о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины и ходатайства в суд об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Продолжаются безотлагательные следственные действия.

Задержание взяточника проводилось сотрудниками Управления внутренней и собственной безопасности Администрации Государственной пограничной службы Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины.

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Новости Украины, Взятка, ГПСУ, Украина, Черниговская область.
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