На Черниговщине во время получения взятки задержали пограничника

В рамках уголовного производства на "горячем" задержан инспектор Черниговского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

"В рамках уголовного производства, с классификацией приготовление к преступлению, предусмотренному ч.3 ст.368 Уголовного кодекса (УК) Украины «Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, которое занимает особо ответственное положение» на горячем задержан инспектор Черниговского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины», - идет речь в сообщении.

Через посредника военнослужащий получил от гражданина Украины часть неправомерной денежной выгоды в размере 2800 гривень. Средства он взял за содействие в трудоустройстве указанного гражданина на военную службу в пограничный отряд. Общая сумма неправомерной выгоды, которую злоумышленник собирался получить за свои «услуги», составляла 10 тысяч гривень. Для получения средств военнослужащий привлек посредника.

Теперь в отношении нарушителя составлен протокол о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины и ходатайства в суд об избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Продолжаются безотлагательные следственные действия.

Задержание взяточника проводилось сотрудниками Управления внутренней и собственной безопасности Администрации Государственной пограничной службы Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины.