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Ситуация на Донбассе: боевики применили минометы, пулеметы и гранатометы

ВСУ
07:26 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, без потерь.

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов никто не пострадал, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 32 обстрелы позиций сил АТО", – говорится в сводке пресс-центра на странице в соцсети Facebook.

В частности, на Луганском направлении с 82 мм минометов агрессор вел огонь по защитникам населенного пункта Новолуганское, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов трижды по украинским укреплениям вблизи Луганского. Также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник применил неподалеку Зайцевого.

На Донецком направлении из гранатометов различных типов незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции в Опытном, Новотроицком, Лебединском, Старогнатовке, Марьинке и Гнутовом. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие боевики применяли по защитникам Авдеевки, Талаковки, Павлополя и Водяного, а БМП – по украинским укреплениям в Песках.

Кроме этого из стрелкового оружия противник открывал огонь по опорным пунктам сил АТО неподалеку Широкино, Шахты Бутовка и Каменки.

"Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", – сообщили в пресс-центре штаба.

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Новости Украины, АТО, Боевики, ВСУ, Донбасс.
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