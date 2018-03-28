https://telegraf.com.ua/files/2018/03/DXGv6_pX0AAzkuE1-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3980544-v-kropivnitskom-bez-tepla-ostalis-bolee-1-5-tyis-zhiteley.html
В Кропивницком без тепла остались более 1,5 тыс. жителей
08:46 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook
Новости Украины: В Кировоградской области из-за долговременной эксплуатации теплотрассы без тепла осталось более 1,5 тыс. жителей.
В Кропивницком в результате долговременной эксплуатации произошли порывы тепловых сетей, в результате чего без тепла остались семь многоэтажных жилых домов и здания военного городка воинской части Министерства обороны.
"В г.Кропивницкий в 11 час. 40 мин. 27 марта в результате долговременной эксплуатации произошли порывы тепловых сетей (диаметр – 400 и 89 мм), в результате чего без теплоснабжения остались 7 многоэтажных жилых домов (около 1600 жителей) и здания военного городка воинской части А 0680 Минобороны", – сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.
В ведомстве отметили, что бригады ДП "Теплоэнергоцентраль" восстановили теплоснабжение в полном объеме.
Telegraf.com.ua