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Еще один украинский город откажется от маршруток

Тернополь откажется от маршруток
09:00 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: lviv.depo.ua

Новости Украины: Тернополь вслед за Львовом решил отказаться от маршруток.

Тернопольская городская рада приняла решение, благодаря которому вместо маршруток в городе появятся большие автобусы.

Произойдет это благодаря договору лизинга, которое должно заключить коммунальное предприятие "Тернопольэлектротранс", сообщает "Левый берег".

Как рассказал городской голова Тернополя Сергей Надал, таким образом в городе будут работать 110-120 больших автобусов на газе, рассчитанных на 80-100 мест.

"Это, во-первых, удешевит их эксплуатацию. Во-вторых, значительно улучшит экологическую ситуацию в городе из-за уменьшения выбросов в атмосферу", – убеждает мэр.

Первые большие автобусы планируют выпустить на маршрут за несколько месяцев.

Напомним: 10 января большинство маршрутных автобусов в Тернополе не вышли на рейсы. Водители отказались работать из-за введения электронной оплаты проезда. 22 января всем им вручили письма-уведомления о прекращении их деятельности с 1 февраля. После этого времени в городе останется только коммунальный транспорт и те перевозчики, которые смогут обеспечить качественный сервис.

Также отказывается от маршруток Львов. Там 22 марта горсовет поддержала петицию о полном отказе от малых автобусов и организации перевозок электротранспортом и удобными крупногабаритными автобусами. Запланировано, что через пять лет Львов перейдет на большие автобусы и электротранспорт.

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Новости Украины, Львов, Маршруток, Тернополь, Тернопольэлектротранс.
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