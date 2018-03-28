Как тренируют десантно-штурмовые войска: мужественное видео

Инструкторы, которые уже имеют опыт боевых действий на востоке страны, передают свои навыки курсантам 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск. Об этом говорится в сюжете "5 канала". Как отмечается, задача десантников-разведчиков во время учений – уничтожить технику условного противника и отойти под прикрытием дымовой завесы на безопасные позиции. Учат курсантов ориентироваться на местности и справляться с различными видами оружия военнослужащие, которые имеют опыт боевых действий на востоке. "Опыт АТО и боевая армейская система, которую внедряют сейчас в Вооруженных силах Украины. Мы стараемся, начиная от огневой подготовке, тактической, других занятий, включать элементы БАРС в процесс подготовки личного состава", – рассказывает т.в.а. заместителя начальника 199-го учебного центра ДШВ Валерий Курков.