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ГСЧС предупреждает о паводке

Весенний паводок
10:12 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Таяние льда и снега обусловит подъем уровня воды на реках бассейнов: Сяна, Днестра, Западного Буга, Припяти.

В Украине на внутренних водоемах ожидается повышение уровня воды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"28-30 марта ожидается формирование очередной волны наводнения с подъемом уровней воды на реках бассейнов: Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) 0,2 - 1,0 м; Западного Буга, Припяти 0,1-0,5 м, местами выход воды на пойму, а в бассейне Припяти - удержание и дальнейшее их затопление", - говорится в сообщении.

Кроме того, 29-31 марта на реках Левобережья страны, в связи с дождями и снеготаянием, ожидается увеличение интенсивности подъема уровней воды с выходом воды на сниженные участки заводей и удержанием воды на достигнутых отметках затопления заводей. На реках и водохранилищах будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение ледостава на реках Правобережья - очистка от льда.

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Новости Украины, ГСЧС, Паводок, Подъем воды, Предупреждение, Реки.
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