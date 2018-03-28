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Под Одессой осквернен и ограблен храм УПЦ МП

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Оскверненный храм
10:27 Сегодня Телеграф
Фото: Facebook

Новости Украины: Преступники выломали решетки на окнах и проникли в храм, после чего устроили в нем погром.

В Овидиопольском районе Одесской области неизвестные осквернили храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Как сообщили в Одесской епархии, в ночь на 27 марта осквернен и взломан храм преподобного Серафима Саровского в селе Роксоланы.

"Злоумышленники проникли в храм через окно, предварительно вырвав решетку и разбив стекло. Преступники взломали все замки, рассыпали по храму крупы, сахар, муку, разлили подсолнечное масло, принесенное прихожанами на панихиду по своим усопшим родственникам. Священные сосуды и облачение брошены на пол и осквернены. Совершив кощунство, преступники бежали", - сообщили в епархии.

На место происшествия полицию вызывал настоятель храма. Следственно-оперативная группа Овидиопольского отдела Национальной полиции зафиксировала факт правонарушения. Открыто уголовное производство.

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Все по теме:

Новости Украины, Вандалы, Овидиополь, Одесса, Украина, УПЦ МП, Храм.
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