Под Одессой осквернен и ограблен храм УПЦ МП

В Овидиопольском районе Одесской области неизвестные осквернили храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Как сообщили в Одесской епархии, в ночь на 27 марта осквернен и взломан храм преподобного Серафима Саровского в селе Роксоланы.

"Злоумышленники проникли в храм через окно, предварительно вырвав решетку и разбив стекло. Преступники взломали все замки, рассыпали по храму крупы, сахар, муку, разлили подсолнечное масло, принесенное прихожанами на панихиду по своим усопшим родственникам. Священные сосуды и облачение брошены на пол и осквернены. Совершив кощунство, преступники бежали", - сообщили в епархии.

На место происшествия полицию вызывал настоятель храма. Следственно-оперативная группа Овидиопольского отдела Национальной полиции зафиксировала факт правонарушения. Открыто уголовное производство.