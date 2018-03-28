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В Тернопольской области электричка сошла с рельсов

Железная дорога
11:49 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: gdefon.com

Новости Украины: Вследствие похищения ворами материалов верхнего строения пути два вагона пригородного поезда сошли с рельсов.

Два вагона пригородного поезда №6285 Гусятин - сошли с рельсов в 15:20 вторника на 20 км перегона Гусятин - Копычинцы (Тернопольская обл.).

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныця", по заключению экспертов, причиной аварии стало вмешательство посторонних лиц в работу железной дороги.

Вагоны поезда сошли с рельсов в результате хищения ворами материалов верхнего строения пути.

В результате инцидента никто из пассажиров и работников желдороги не пострадал. Пассажиры были доставлен к месту назначения.

Спецподразделения Львовской железной дороги оперативно провели аварийно-восстановительные работы. Около 21:00 в этот день движение на участке было возобновлено.

О факте незаконного вмешательства в работу железной дороги уведомлены прокуратура и СБУ. По данному факту возбуждено уголовное производство.

По данным "Укрзализныци", в целом с начала 2018 зафиксировано 916 фактов незаконного вмешательства в работу железной дороги, задержаны 286 чел.

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Новости Украины, Воровство, Гусятин, Схождение с рельс, Электричка.
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