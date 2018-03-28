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В Ивано-Франковской области мать молотком убила семилетнюю дочь

Место происшествия
12:58 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Нацполиция

Новости Украины: В Косовском районе Ивано-Франковской области женщина молотком убила свою малолетнюю дочь.

В Ивано-Франковской области женщина молотком убила свою 7-летнюю дочь.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области, трагедия произошла в ночь на 28 марта в селе Вербовец Косовского района.

«31-летняя женщина семилетнего ребенка забила молотком до смерти», - говорится в сообщении.

В Ивано-Франковской области мать молотком убила семилетнюю дочь

О происшествии в полицию сообщили соседи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Правоохранители выяснили, что женщина психически больная. Она проживала с дочерью сама, а муж находится на заработках за границей.

Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

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Новости Украины, Ивано-Франковск, Полиция, Происшествие, Убийство.
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