https://telegraf.com.ua/files/2018/03/aaap-150x90.jpg Украина, Регионы https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3980939-v-ivano-frankovskoy-oblasti-mat-molotkom-ubila-semiletnyuyu-doch.html
В Ивано-Франковской области мать молотком убила семилетнюю дочь
Новости Украины: В Косовском районе Ивано-Франковской области женщина молотком убила свою малолетнюю дочь.
В Ивано-Франковской области женщина молотком убила свою 7-летнюю дочь.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области, трагедия произошла в ночь на 28 марта в селе Вербовец Косовского района.
«31-летняя женщина семилетнего ребенка забила молотком до смерти», - говорится в сообщении.
О происшествии в полицию сообщили соседи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
В Николаеве мать выбросила с моста в реку младенца
Правоохранители выяснили, что женщина психически больная. Она проживала с дочерью сама, а муж находится на заработках за границей.
Открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.
Telegraf.com.ua