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Директора ЧП в Днепродзержинске подозревают в краже 1 млн грн

Хищение
14:25 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Из госбюджета на счет частной фирмы поступило более 1 млн грн, которыми директор присвоил себе.

Днепродзержинская местная прокуратуры 27 марта сообщила о подозрении директору одного из местных частных предприятий (ООО) в присвоении более 1 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. Согласно сообщению, директор в декабре 2016 года внес в официальные документы заведомо ложные сведения о якобы предоставлении обществом услуг на территории хранилища химических отходов в городе Каменское. В частности, указанное ООО должно было предоставить услуги по техническому обслуживанию хранилища, ремонту лаборатории объекта, а также составлению проектно-изыскательской документации по ликвидации аварийной ситуации и осуществлению противоэрозионных работ. На это из государственного бюджета на счет частного предприятия поступило 1 млн 121 тыс. грн. Однако никакие работы на объекте фактически не проводились, а услуги не предоставлялись. В дальнейшем директор распорядился средствами по своему усмотрению.

Злоумышленник подозревается по ст.191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и 366 (служебный подлог) УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения и наложении ареста на имущество, находящееся в собственности подозреваемого.

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Новости Украины, Бюджет, Директор, Днепродзержинск, Подозрение, Хищение.
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