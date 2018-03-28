Жители Донбасса массово уклоняются от "мобилизации" оккупантов

Российские оккупанты начали кампанию по комплектации мобилизационного резерва, но "резервисты" уклоняются от призыва

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки.

"Российское оккупационное командование продолжает формирование мобилизационного резерва для комплектования личным составом частей и соединений т.н. 1 и 2 АК российско-оккупационных войск за счет населения временно оккупированных территорий востока Украины", - сказал он.

По словам пресс-секретаря, с 28 марта на базе частей и соединений российских оккупационных войск начат очередной этап подготовки "резервистов".

"Вместе с тем, среди населения временно оккупированных территорий существенно повысился уровень негативного отношения к проведению оккупантами любых мероприятий, связанных с т.н. "мобилизацией". Наблюдается массовое уклонение населения от участия в мобилизационных мероприятиях, организуемых оккупационной администрацией РФ. В частности, местные жители, которые подлежат т.н. "мобилизации", пытаются избежать участия в этих сборах, в том числе путем выезда за пределы временно оккупированной территории, увольнения с работы и смены места жительства без регистрации по новому адресу, предоставления в т.н. "военкоматы" справок о болезни и т.д.", - сказал представитель Минобороны.

Также он отметил, что оккупационная власть прибегает к отлову граждан, не желающих служить в оккупационных вооруженных формированиях.

"В связи с этим российским оккупационным командованием предусмотрены превентивные меры по недопущению самовольного оставления мест проведения сборов их участниками, в том числе осуществляется усиленное патрулирование мест пребывания "резервистов" боевиками подразделений оккупационных войск и сотрудниками "республиканских министерств государственной безопасности", - сказал Гуцуляк.