Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Правительство решило не поднимать цену на газ для населения Правительство решило не поднимать цену на газ для населения
Новости: Трагедией в Кемерово: Порошенко выразил соболезнования Трагедией в Кемерово: Порошенко выразил соболезнования
Новости: Матч "Мариуполь" – "Динамо" перенесен Матч "Мариуполь" – "Динамо" перенесен
Новости: NASA перенесло запуск телескопа "Джеймс Уэбб" на 2020 год NASA перенесло запуск телескопа "Джеймс Уэбб" на 2020 год
X

Злоумышленника, готовившего теракт, осудили в Сумах

Приговор
15:16 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Преступник признал свою вину в подготовке теракта и осужден на 4 года лишения свободы.

В Сумах к 4 годам лишения свободы приговорен мужчина, который планировал совершить террористический акт на одном из военных объектов в День Вооруженных сил Украины - 6 декабря 2017 года. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области, сегодня, 28 марта, приговором Заречного районного суда г. Сумы утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и 41-летним сумчанином.

"Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении, поэтому он приговорен к 4 годам лишения свободы по ч. 2 ст. 15 / ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору) УК Украины", - говорится в сообщении.

Злоумышленник по указанию куратора из Российской Федерации планировал совершить террористический акт на одном из военных объектов в Сумах. Взрывное устройство, эквивалентное почти двум килограммам тротила, подозреваемый забрал 5 декабря 2017 года из оговоренного места в парке культуры и отдыха имени Кожедуба в Сумах. Уже на следующий день сотрудники Службы безопасности Украины задержали его при попытке заложить взрывчатку под военным объектом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Приговор, Суд, Сумы, Теракт, Террорист.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Дорожная блокада в Николаеве снята: проезд возобновлен Под Одессой осквернен и ограблен храм УПЦ МП ГСЧС предупреждает о паводке

Последние новости

Жители Донбасса массово уклоняются от "мобилизации" оккупантов Сборная Украины по футзалу – пятая в официальном рейтинге УЕФА ГФС: Миллионеров в Украине стало больше
Сегодня читают
01 Почему потопить авианосец - сверхсложная задача (Видео)
02 Обнажилась и пообещала пойти в президенты: Савченко опубликовала новое видео
03 Обнаружен новый орган человеческого тела
04 Вратарь сборной Молдавии пропустил невероятно курьезный гол (Видео)
05 И такое бывает: голкипер рукой забросил мяч в собственные ворота (Видео)
Новости сегодня
15:31 Экс-тренер сборной Англии остался без работы
15:29 В ЕС хотят повысить военную мобильность
15:26 Россияне осуждены во Франции за изготовление взрывчатки "мать Сатаны"
15:25 Uber не будет возобновлять лицензию на испытания беспилотных автомобилей
15:20 Потрясающие прически на длинные волосы, достойные принцессы (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Стало известно, кто возглавил НАПК вместо Корчак Стало известно, кто возглавил НАПК вместо Корчак
Новости: Стало известно, когда завершится АТО Стало известно, когда завершится АТО
Новости: Украина и Израиль завершили переговоры о зоне свободной торговли Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ
Новости: Пасха 2018 в Украине: традиции праздника Пасха 2018 в Украине: традиции праздника
Добавить комментарий
0