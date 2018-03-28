Злоумышленника, готовившего теракт, осудили в Сумах

В Сумах к 4 годам лишения свободы приговорен мужчина, который планировал совершить террористический акт на одном из военных объектов в День Вооруженных сил Украины - 6 декабря 2017 года. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области, сегодня, 28 марта, приговором Заречного районного суда г. Сумы утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и 41-летним сумчанином.

"Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом преступлении, поэтому он приговорен к 4 годам лишения свободы по ч. 2 ст. 15 / ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору) УК Украины", - говорится в сообщении.

Злоумышленник по указанию куратора из Российской Федерации планировал совершить террористический акт на одном из военных объектов в Сумах. Взрывное устройство, эквивалентное почти двум килограммам тротила, подозреваемый забрал 5 декабря 2017 года из оговоренного места в парке культуры и отдыха имени Кожедуба в Сумах. Уже на следующий день сотрудники Службы безопасности Украины задержали его при попытке заложить взрывчатку под военным объектом.