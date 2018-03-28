В Нежине изъяли около 4,5 тонн подпольного сливочного масла
Новости Украины: В Черниговской области правоохранители ликвидировали подпольный цех по производству сливочного масла, изъяв 4,5 т продукции.
В Нежине Черниговской области правоохранители вчера пресекли деятельность цеха по незаконному изготовлению сливочного масла, которое реализовывалось под торговыми марками белорусских производителей.
Об этом сообщила пресс-служба Нежинской местной прокуратуры.
Согласно сообщению, Нежинская местная прокуратура совместно с работниками управления защиты экономики в Черниговской области и Нежинского отдела полиции пресекли деятельность цеха по изготовлению контрафактной молочной продукции.
Нелегальное производство организовал в Нежине местный предприниматель. Цех работал в нежилых помещениях в промышленном районе города.
Молочная продукция изготовливалась под торговыми марками белорусских товаропроизводителей в антисанитарных условиях с использованием сырья неизвестного происхождения, которую злоумышленник реализовывал через сеть торговых заведений.
Во время санкционированного обыска на нелегальном производстве было обнаружено оборудование для изготовления молочной продукции, упаковочный материал и около 4,5 тонны готовой продукции.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 227 Уголовного кодекса Украины (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынке Украины) опасной продукции, которая предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.