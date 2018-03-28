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В Нежине изъяли около 4,5 тонн подпольного сливочного масла

Сливочное масло
15:52 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay

Новости Украины: В Черниговской области правоохранители ликвидировали подпольный цех по производству сливочного масла, изъяв 4,5 т продукции.

В Нежине Черниговской области правоохранители вчера пресекли деятельность цеха по незаконному изготовлению сливочного масла, которое реализовывалось под торговыми марками белорусских производителей.

Об этом сообщила пресс-служба Нежинской местной прокуратуры.

Согласно сообщению, Нежинская местная прокуратура совместно с работниками управления защиты экономики в Черниговской области и Нежинского отдела полиции пресекли деятельность цеха по изготовлению контрафактной молочной продукции.

Нелегальное производство организовал в Нежине местный предприниматель. Цех работал в нежилых помещениях в промышленном районе города.

Молочная продукция изготовливалась под торговыми марками белорусских товаропроизводителей в антисанитарных условиях с использованием сырья неизвестного происхождения, которую злоумышленник реализовывал через сеть торговых заведений.

Во время санкционированного обыска на нелегальном производстве было обнаружено оборудование для изготовления молочной продукции, упаковочный материал и около 4,5 тонны готовой продукции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 227 Уголовного кодекса Украины (умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынке Украины) опасной продукции, которая предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Новости Украины, Нежин, Подпольный цех, Прокуратура, Сливочное масло, Украина, Черниговская область.
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