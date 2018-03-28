"Киевводоканал" во всех районах снизит давление водоснабжения

"Киевводоканал" предупредил об ограничении 30-31 марта водоснабжения для ряда жилых массивов столицы в связи с проведением ремонтных работ на водопроводной станции "Крутогорная".

Об этом сообщает пресс-служба АО "Киевводоканал".

"Во время проведения подготовительных работ по реконструкции энергохозяйства насосной водопроводной станции "Крутогорная" по замене существующего оборудования на современные электродвигатели было обследовано оборудование станции и выявлено, что четыре единицы запорной арматуры находятся в аварийном состоянии, что делает невозможным завершение указанных работ, проводимых за счет Всемирного банка", - пояснили в пресс-службе.

Согласно сообщению, водоснабжение будет ограничено с 10:00 30 марта по 7:00 31 марта.

При этом предусмотрено снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума (1,0-2,0 атм.): В Голосеевском районе - район Голосеево (в пределах Амурской площади, центральных частей улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, смежные улицы), проспект Науки (в пределах Стратегического шоссе и смежных улиц);

Святошинском районе - "Никольская Борщаговка" (в районе улиц Гната Юры, Владимира Покотило, Семьи Сосниных и смежных улиц);

Соломенском районе - жилой массив "Первомайский" в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовский бульвар, ул. Питерской и смежных улиц; жилой массив "Соломенка" в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского; жилой массив "Чоколовка" (застройка от Чоколовского бульвара к аэропорту "Киев"); группа жилых массивов "Отрадный" (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская).

"Киевводоканал" предупреждает и об ограничении водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки в указанный период времени: в Голосеевском районе - жилые массивы "Теремки-1", "Теремки-2" - полностью, многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц, район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м "Теремки";

Святошинском районе - жилые массивы "Никольская Борщаговка" и "Южная Борщаговка" - полностью, жилой массив "Академгородок" в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц, район Галаганы в пределах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы;

Соломенском районе - район Шулявка в пределах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц;

Шевченковском районе - жилой массив ”Нивки” - полностью.