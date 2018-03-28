В Киеве 31 марта перекроют Софийскую площадь

В связи с проведением на Софийской площади мероприятия в рамках фестиваля "Французская весна в Украине" 31 марта с 19:00 и до окончания действа вносятся изменения в работу троллейбусных маршрутов 6, 16, 18 и автобусных маршрутов 24, 114. Об этом сообщили в КП "Киевпастранс".

На указанный период движение будет организовано по схемам:

троллейбусный маршрут № 6 от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусные маршруты №16 и № 18: от ул. Академика Щусева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

автобусные маршруты №24, 114: движение по схеме рабочего дня (через ул. Крещатик).

Как отмечается, движение транспорта на участке от ул. Чорновила до Майдана Незалежности будет закрыто. По информации "Киевпастранса", мероприятие на Софийской площади продлится ориентировочно до 23.00.

В Киеве 31 марта состоится открытие 15-й "Французской весны". Фестиваль "Французская весна" откроется на Софийской площади уличным представлением - музыкальным перформансом "Воздух" (начало в 20.30).