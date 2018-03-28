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В Киеве у метро "Левобережная" произошел пожар

Метро "Левобережная"
18:49 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Возле метро "Левобережная" в Киеве горит киоск, станция закрыта на вход и выход из-за задымления.

Возле станции метро "Левобережная" на Святошино-Броварской линии киевского метрополитена ("красной", М1) произошел пожар в магазине "Красный маркет", из-за сильного задымления станция в настоящее время закрыта на вход и на выход.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в г.Киева, площадь пожара составляет 100 кв.м., в 17:48 он был локализирован.

Поезда метрополитена проезжают станцию "Левобережная" без остановок.

Помещение магазина находится в малой архитектурной форме, располагающейся в непосредственной близости от вестибюля станции. Сооружение выгорело полностью, в то же время огонь не перекинулся ни на здание метрополитена, ни на находящиеся рядом другие торговые постройки.

Позже открыли вестибюль станции со стороны гостиницы "Турист" на вход и выход.

"Один вестибюль (со стороны гостиницы "Турист") станции "Левобережная" открыт на вход и выход", - говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен" на странице в Фейсбуке.

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Новости Украины, ГСЧС, Киев, Левобережная, Метро, Метро Киева, Пожар у метро, Украина.
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