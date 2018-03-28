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Киевские ТЦ, станции метро и остановки проверят на пожарную безопасность

КГГА
20:54 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Виталий Кличко поручил проверить торговые помещения у станций метро и остановок на соблюдение пожарной безопасности.

Мэр Киева Виталий Кличко поручил управлению по чрезвычайным ситуациям Киевской горгосадминистрации проверить все торговые помещения и объекты вблизи станций метрополитена и остановок общественного транспорта на предмет соблюдения норм пожарной безопасности.

"Проверки должны быть осуществлены безотлагательно и тщательно. Случай с возгоранием магазина у станции метро "Левобережная" - это чрезвычайная ситуация, которую, к счастью, удалось быстро локализовать, обошлось без серьезных последствий и пострадавших", - цитирует В.Кличко его пресс-служба.

Он поблагодарил спасателей за оперативную и профессиональную работу, но отметил необходимость предотвратить подобные возможные случаи.

Мэр пообещал, что о результатах проверок городская власть проинформирует общественность и запретит работу объектов, которые нарушают нормы пожарной безопасности.

Как сообщалось, в среду вечером возле станции метро "Левобережная" произошел пожар в магазине "Красный маркет", из-за сильного задымления станция была закрыта на вход и на выход. Поезда метрополитена проезжали станцию без остановок.

Пожар в 17:48 был локализирован, а в 18:21 – ликвидирован.

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Новости Украины, Виталий Кличко, Киев, Мэр Киева, Пожарная безопасность, Пожары в Киеве, Торговые центры.
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