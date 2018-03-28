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ОБСЕ снова будет мониторить Донбасс с помощью беспилотников

Александр Хуг
23:06 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: СММ ОБСЕ в Украине возобновляет мониторинг ситуации на Донбассе с помощью беспилотников дальнего радиуса действия.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) возобновляет применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего радиуса действия, которые будут осуществлять полеты над Донецкой и Луганской областями.

Как сообщается на сайте ОБСЕ, CММ использует БПЛА и другие технические средства для преодоления создаваемых сторонами препятствий в осуществлении мониторинга ситуации по безопасности на востоке Украины.

"Применение таких технических средств, как беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия, позволяет СММ расширить свою деятельность по мониторингу ситуации, в частности в труднодоступных для наземного патрулирования районах или местах, где наши наблюдатели сталкиваются с ограничениями, угрозами и другими рисками", - отметил первый заместитель председателя СММ Александр Хуг.

"Учитывая то, что Минские договоренности предусматривают применение миссией беспилотных летательных аппаратов и других технических средств, мы ожидаем, что стороны как подписанты договоренностей не будут вмешиваться в работу этих беспилотных летательных аппаратов путем глушения сигнала, стрельбы или иным образом", - отметил Хуг.

В сообщении сказано, что результаты наблюдений беспилотников будут освещаться в ежедневных отчетах миссии.

Также сказано, что поставкой, эксплуатацией и обслуживанием БПЛА дальнего радиуса действия Camcopter S-100 занимается внешний поставщик по договору об оказании услуг, заключенному с ОБСЕ. В то же время БПЛА остаются под полным операционным контролем СММ, а собранные ими данные являются собственностью ОБСЕ и предназначены исключительно для использования организацией.

Отмечается, что беспилотники с дальностью полета более 160 км будут в равной мере осуществлять полеты над Донецкой и Луганской областями с обеих сторон линии соприкосновения, в том числе в ночное время, когда наземное патрулирование ограничено из соображений безопасности.

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Новости Украины, Беспилотник, БПЛА, Восток Украины, Донбасс, СММ ОБСЕ.
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