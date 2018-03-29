Суд по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове опять перенесли

Это уже седьмой перенос суда за последние два месяца.

"Заседание не состоялось, поскольку судьи в командировке. Перенесли на 4 апреля", - сообщил представитель потерпевших Олег Головков.

Сначала заседание не состоялось, поскольку адвокат одного из обвиняемых не явился и сообщил суду, что занят в другом процессе, а затем суд несколько раз переносили из-за болезни адвоката и судьи.

Как сообщалось, 31 января обвиняемый в теракте возле Дворца спорта Сергей Башлыков отказался от адвоката.

"У других адвокатов (защищавших обвиняемых Сергея Башлыкова и Владимира Дворникова - ИФ) закончились полномочия в 2017 году и чтобы не затягивать процесс, я заключил договор еще с двумя обвиняемыми, с Дворниковым и Башлыковым, но только до конца этого месяца. Сегодня я был готов их защищать всех троих обвиняемых, но Башлыков отказался от моего участия. А поскольку у него нет договора ни с каким другим адвокатом, суд вынес определение и ему должны назначить бесплатного адвоката", - сообщил адвокат обвиняемого Виктора Тетюцкого Дмитрий Тихоненков.

Представитель потерпевших Олег Головков в комментарии агентству Интерфакс-Украина заявил, что такая позиция обвиняемого может привести к новому затягиванию судебного процесса. "Позиция Башлыкова может привести к затягиванию судебного процесса, потому что новому адвокату будет необходимо время на ознакомление с материалами дела, на формирование правовой позиции и согласование ее с подзащитным", - сказал О.Головков.

2 февраля другой обвиняемый В.Дворников также попросил назначить ему бесплатного адвоката.

Ранее заседания по делу неоднократно переносились из-за жалоб одного из обвиняемых на плохое самочувствие. В связи с этим 18 октября 2017 года прокуратура заявила ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы в отношении этого обвиняемого, чтобы, в частности, установить, позволяет ли его состояние здоровья участвовать в судебных заседаниях.