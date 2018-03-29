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Жителей Киева предупреждают о гололедице на дорогах

Гололедица на дороге
09:56 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Украины: Киевская городская государственная администрация предупреждает киевлян о гололедице на дорогах и дала советы водителям и пешеходам, чтобы избежать травм.

Сегодня, 29 марта, на дорогах Киева ожидается гололедица. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Ночью и утром на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура днем 2-4° тепла", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 29 марта в Украине: ночью снова будет морозно

В КГГА призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Советы водителям:

- придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;

- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбе – так лучше удержать равновесие;

- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

- если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле, попробуйте перекотиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;

- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

- когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;

- обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.

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Новости Украины, Гололедица на дорогах, Избежание травм, КГГА, Советы пешеходам и водителям, Украинский гидрометцентр.
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