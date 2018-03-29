Сотрудникам ГПСУ снова не дали проверить "гумконвой" из РФ
Новости Украины: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что украиснким пограничникам не дали возможность для проверки грузовиков так называемого "гумконвоя".
Украинским пограничникам не дали проверить две колонны грузовиков уже 75 так называемого "гумконвоя" РФ для Донбасса. Об этом сообщил корреспонденту Укринформа помощник председателя Госпогранслужбы, пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.
"Поскольку РФ в очередной раз нарушила существующие международные и отечественные нормы, регламентирующие порядок направления гуманитарных грузов и представители международного комитета Красного Креста участия в оформлении не принимали, представители украинской межведомственной группы осуществляли только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. Характер груза: в основном якобы детские пищевые наборы, учебная литература и канцелярские товары", - сказал Слободян.
В то же время он отметил, что учитывая то, что груз перемещался в закрытых упаковках, сводной группе не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре.
Особенности данного "гумковоя" - общая загруженность автомобилей в среднем составила 40-50%, сказал представитель.
В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ утверждали, что "на пограничных пунктах пропуска автомобили пройдут проверку российскими и украинскими представителями таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов".
На Донбасс пришел гумконвой от Красного Креста
Российская сторона постоянно отказывается предоставлять Украине информацию о содержании груза, а характер часто не соответствует указанному в сообщениях РФ. По данным разведки, в автомобилях "гумконвоя" доставляют на Донбасс боеприпасы и оружие.
При этом Россия отказывается завозить "гумпомощь" через контролируемые участки границы с РФ, несмотря на требования Украины.