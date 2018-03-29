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Прогноз погоды на 30 марта в Украине: идет потепление

Подснежники
13:11 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Новости Украины: Укргидрометцентр сообщает, что с 30 марта в Украину начнет поступать теплая воздушная масса, в западных и северных областях ожидается небольшой снег и дождь.

В ближайшие сутки, 30 марта, погоду северо-западной половины Украины будут определять атмосферные фронты, остальной территории - поле повышенного давления, с юго-запада Европы в Украину начнет перемещаться более теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В западных и северных областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. На дорогах северо-восточной половины местами гололедица. В центральных и южных областях местами туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, в Сумской и Харьковской областях 4-9° мороза; днем 3-8° тепла, в южных областях на Закарпатье и Прикарпатье 9-13°.

В западных областях Украины небольшой дождь, температура ночью +1...+4°, днем около +8...+14°. Ветер южный, 5-10 м/с.

В Карпатах ночью дождь, температура воздуха ночью +2...+4°, днем +9...+11°. Ветер южный, 5-10 м/с

На севере Украины небольшой дождь.  Температура ночью -3...-6°, днем +2...+5°. Ветер восточный  5-10 м/с.

В центре Украины дождь, температура ночью -1...+1°, днем около +8...+11°. Ветер восточный  5-10 м/с.

На востоке Украины без осадков, ночью 0...-5°, днем +6...+9°. Ветер северо-восточный  5-10 м/с.

В южных областях Украины ясно, температура ночью +2...+4°, днем около +9...+12°. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

В Крыму ясно; температура ночью +0...+2°, днем +11...+13°. Ветер юго-западный  5-10 м/с.

В Киеве утром, днем в пятницу ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 30 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 20,2 градусов тепла в 1968 году, а самая низкая ночью на отметке 12,4 градусов мороза в 1942 году.

С утра 29 марта в Киеве уже насыпало до 5 см снега. Температура 0 градусов, а по ощущениям - настоящий зимний холод.

Прогноз погоды на 29 марта в Украине:ночью снова будет морозно

Однако синоптики прогнозируют, что в течение дня на всей территории Украины температура будет плюсовой, возможны дожди. А с завтрашнего дня в стране уже должно начаться потепление.

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Новости Украины, 30 марта, Дождь, Осадки, Погода в регионах Украины, Прогноз погоды в Украине, Температура.
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