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В зоне АТО исчез военный

ВСУ
14:53 Сегодня Телеграф
Фото: flickr.com

Новости Украины: На Донбассе в зоне проведения Антитеррористической операции исчез военнослужащий.

В одном из воинских подразделений сил антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из воинских подразделений сил Антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в данное время проводятся первоочередные поисковые мероприятия.

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Новости Украины, АТО, ВСУ, Донбасс, Штаб.
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