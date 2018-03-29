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В зоне АТО исчез военный
14:53 Сегодня Телеграф
Фото: flickr.com
Новости Украины: На Донбассе в зоне проведения Антитеррористической операции исчез военнослужащий.
В одном из воинских подразделений сил антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего.
Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.
"Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из воинских подразделений сил Антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в данное время проводятся первоочередные поисковые мероприятия.
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