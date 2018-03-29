В зоне АТО исчез военный

В одном из воинских подразделений сил антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Сегодня, 29 марта, во время проверки наличия личного состава в одном из воинских подразделений сил Антитеррористической операции обнаружено отсутствие военнослужащего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в данное время проводятся первоочередные поисковые мероприятия.