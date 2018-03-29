На Львовщине в этом году откроют 13 новых газовых скважин.

Об этом проинформировал первый заместитель председателя облгосадминистрации Ростислав Замлинский.

"В прошлом году в области было введено в эксплуатацию 10 новых скважин, кроме того, совместно с облсоветом даны специальные разрешения на разработку пяти новых месторождений. Теперь планируем открыть еще 13 новых скважин", – сказал Замлинский.

По его словам, в течение трех месяцев 2018-го наблюдается рост добычи газа по сравнению с прошлым годом. За год область добывает почти 700 миллионов кубометров газа.

В общем "Львовгаздобыча" занимается эксплуатацией 40 месторождений на территории 5 областей Украины. При этом наибольшая добыча газа осуществляется во Львовской области. На этот год запланирован прирост добычи за счет современных технологий. За 2 последних года установлены новые компрессоры, приобретена высокопроизводительная техника, система бурения, то есть идет полное обновление производства в рамках государственной Стратегии – 2020.