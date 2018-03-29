Польша усилила контроль на границе с Украиной

В связи с распространением в Польше вируса африканской чумы свиней (АЧС) польские пограничники усиливают контроль в пунктах пропуска на восточной границе страны, сообщает интернет издание "Польское радио".

"Усиленный контроль необходим особенно сейчас, когда увеличивается число лиц, пересекающих восточную границу Польши. Это связано с предпраздничным периодом", - цитирует издание сотрудника таможенного отдела Государственной налоговой администрации Польши Петра Погожельского.

По его словам, на протяжении прошлого года польские пограничники задержали почти 200 тонн незаконных продуктов животного происхождения. "Их изымают и уничтожают неподалеку пункта пропуска. Чаще всего эту процедуру мы проводим в пограничных пунктах пропуска с Украиной, Беларусью, а также с Калининградской областью", - отметил П.Погожельский".

По информации Главной ветеринарной инспекции, продукты, которые незаконно ввозят в Польшу из-за пределов ЕС, могут влиять на развитие вируса АЧС в окрестностях Варшавы. Последний случай болезни подтверждено там неделю назад.