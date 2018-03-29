В Одесской области задержали торговцев оружия из зоны АТО

В городе Черноморске Одесской области сегодня у бывшего военнослужащего изъят арсенал оружия и боеприпасов.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сотрудниками департамента уголовного розыска совместно с оперативниками Управления уголовного розыска Одесской области и представителями военной прокуратуры выявлен факт незаконного хранения оружия бывшим военнослужащим.

Мужчина в гараже на территории гаражного кооператива в Черноморске хранил три револьвера, пистолет Макарова, снайперскую винтовку, автомат Калашникова, 2 АКМСУ (модернизированных автомата Калашникова), два глушителя, ручной пулемет Калашникова, две термические гранаты и почти 1,5 тыс. патронов различного калибра.

Как сообщили в военной прокуратуре Южного региона Украины, вышеназванное оружие привезено из зоны АТО.

Установлено, что с 2015 года мужчина, действуя в сговоре с неустановленными пока военнослужащими и двумя своими товарищами, с целью сбыта и личного использования в Одессе и Одесской области осуществляли систематические перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

«В четверг во время перемещения оружия и боеприпасов с арендованного в Черноморске гаража, указанное лицо задержано правоохранительными органами», - сообщили в пресс-службе.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия.

Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Его действия квалифицируются по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.