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Украинец тайком пытался попасть в РФ в товарняке

Мужчина использовал для поездки товарняк
21:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Спрятавшись в вагоне, 23-летний украинец пытался незаконно пересечь границу, но был задержан пограничным нарядом.

Пограничники Харьковского отряда задержали 23-летнего гражданина Украины, который пытался попасть в РФ в товарном вагоне грузового поезда.

"При осмотре в пункте контроля "Купянск-Сортировочный" грузового поезда сообщением "Купянск-Сортировочный - Валуйки" с помощью системы видеонаблюдения пограничники заметили в одном из вагонов постороннее лицо. Спрятавшись в вагоне, гражданин Украины 1995 года рождения пытался незаконно пересечь границу, но был задержан пограничным нарядом", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как объяснил пограничникам задержанный, он сел на товарный поезд потому что, по его мнению, так было быстрее добраться до РФ.

Пограничники составили материалы об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения границы. Дальнейшую судьбу задержанного решит суд.

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Новости Украины, ГПСУ, Купянск-Сортировочный - Валуйки, Товарняк.
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