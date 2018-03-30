СБУ перекрыла в Одессе незаконный сбыт оружия и боеприпасов

СБУ блокировала в Одессе сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, которые поступали из района проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что житель Одессы скупал оружие, незаконно вывезенное из района проведения АТО, занимался ее реставрацией и переделывал травматическое и сигнальное в боевое с целью продажи. "Клиентов" он подыскивал в Интернете на тематических форумах. Среди "заказчиков" были, в частности, представители криминальных кругов региона. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации оружия", - говорится в сообщении.

"В ходе обысков по месту жительства и работы задержанного изъяты 7 пистолетов и револьверов, 3 гранаты Ф-1, тротиловая и дымовая шашки, 7 взрыв-пакетов, сигнальная мина, 7 единиц холодного оружия и около тысячи патронов разного калибра", - сообщили в пресс-центре.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины проводятся следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправным действиям.