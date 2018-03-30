Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Канаде объяснили, почему безвиз с Украиной не актуален В Канаде объяснили, почему безвиз с Украиной не актуален
Новости: Дочь экс-шпиона Скрипаля пришла в себя Дочь экс-шпиона Скрипаля пришла в себя
Новости: ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018 ФИФА отобрала арбитров на ЧМ-2018
Новости: Названы десять главных причин ранней смерти мужчин Названы десять главных причин ранней смерти мужчин
X

СБУ перекрыла в Одессе незаконный сбыт оружия и боеприпасов

Смотрите фото (3)
СБУ перекрыла в Одессе незаконный сбыт оружия и боеприпасов
01:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: СБУ

Новости Украины: Сотрудники СБУ задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

СБУ блокировала в Одессе сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, которые поступали из района проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что житель Одессы скупал оружие, незаконно вывезенное из района проведения АТО, занимался ее реставрацией и переделывал травматическое и сигнальное в боевое с целью продажи. "Клиентов" он подыскивал в Интернете на тематических форумах. Среди "заказчиков" были, в частности, представители криминальных кругов региона. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации оружия", - говорится в сообщении.

"В ходе обысков по месту жительства и работы задержанного изъяты 7 пистолетов и револьверов, 3 гранаты Ф-1, тротиловая и дымовая шашки, 7 взрыв-пакетов, сигнальная мина, 7 единиц холодного оружия и около тысячи патронов разного калибра", - сообщили в пресс-центре.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины проводятся следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправным действиям.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Боеприпасы, Одесса, Оружие, СБУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Польша усилила контроль на границе с Украиной На Львовщине в этом году откроют 13 новых газовых скважин Очередного "вора в законе" задержали в Киеве

Последние новости

Дженнифер Лопес с бойфрендом приобрели совместную квартиру за 15 миллионов долларов Мотор Сич собрался начать производство нового вертолета "Надия" Стилисты посмеялись с наряда Виктории Бекхэм
Сегодня читают
01 Федецкий назвал единственного тренера, с которым у Хачериди не было проблем
02 Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года
03 Ученые рассказали о появлении воды на Земле
04 Поветкин - Прайс: дуэль взглядов боксеров (Видео)
05 Ученые: Магнитное поле Марса уничтожила вода
Новости сегодня
01:49 Как убрать обвисший живот в домашних условиях
01:31 Лечение Нойера вызвало интерес со стороны антидопинговых офицеров
01:14 Microsoft проводит крупнейшую реорганизацию
00:59 На Львовщине сотрудника ГФС задержали на крупной взятке
00:23 В консульствах РФ на Украине могут увеличиться сроки оказания услуг
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Суд оставил Савченко под арестом Суд оставил Савченко под арестом
Новости: В Украине начинается масштабная проверка безопасности В Украине начинается масштабная проверка безопасности
Новости: Потепление: когда в Украине начнется настоящая теплая весна Когда в Украине начнется настоящая теплая весна
Новости: Годы не пощадили: как возраст изменил признанных красавиц XX века (Фото) Годы не пощадили: как возраст изменил признанных красавиц XX века (Фото)
Добавить комментарий
0