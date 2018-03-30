На Донбассе вступило в силу "пасхальное" перемирие

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг напомнил, что сегодняшней ночью (с 29 на 30 марта) вступит в силу согласованное решение двух конфликтующих сторон о прекращении огня на Донбассе.

Об этом в четверг, 29 марта, он заявил на пресс-брифинге в Донецке.

"Сегодня в полночь вступит в силу решение о прекращении огня. Эта приверженность в прекращении огня была приурочена к Пасхальным праздникам. Эти Пасхальные праздники являются очень важными религиозными праздниками в Украине... Это еще одна возможность для сторон выполнить взятые для себя обязанности и обещания... А они взяли их публично", - напомнил Хуг.

Он еще раз призвал стороны обеспечить всем мирным жителям, на какой стороне они бы не проживали, прекращение огня, "чтобы люди смогли традиционно отпраздновать этот религиозный праздник".

В целом же Хуг надеется, что вооруженный конфликт на Донбассе закончится с концом этой зимы.

"Мы уже находимся в конце четвертого зимнего периода данного конфликта. Мы надеемся, что с концом этого четвертого зимнего периода придет и конец всему конфликту на пороге весны", - выразил надежду Хуг.

Но при этом отметил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ и в дальнейшем будет осуществлять монитринг и освещать в своих отчетах, выполняют ли стороны взятые на себя обязательства.