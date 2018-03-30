На Днепропетровщине разоблачили преступную организацию наркодилеров

В Днепропетровской области разоблачили организацию наркодилеров с миллионным оборотом, которую "крышевал" полицейский, сообщил пресс-центр Национальной полиции Украины.

"Группа занималась изготовлением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах. Соорганизатором преступников был чиновник местной полиции", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг вечером.

В информации уточняется, что задержанный полицейский руководящего звена ранее пытался заручиться поддержкой коллег из других подразделений, предлагая им немалые деньги.

Во время спецоперации были задержаны 10 фигурантов, которые оказывали сопротивление правоохранителям. Проведено почти 60 обысков на территории Днепропетровской, Одесской и Черкасской областей.

Установлено, что организацию создал 40-летний ранее не судимый житель Павлограда. Соорганизатором группы наркодилеров стал начальник межрегионального отдела Управления противодействия наркопреступности (УПН) полиции Днепропетровщины. По предварительным подсчетам, за месяц наркоторговли организация получала несколько миллионов гривен прибыли. Они реализовывали амфетамин, опий ацетилированный, марихуану, эфедриносодержащие препараты.

Реализаторы - жители Павлограда в возрасте от 28 до 60 лет - осуществляли торговлю прямо из машин, на которых передвигались. Наркозависимые знали, во сколько и где будет нужен автомобиль. Наркотики продавали через окно машины. В среднем за день наркодельцы обеспечивали товаром 120 клиентов. Каждый из сбытчиков получал ежедневно 500 – 1 тыс. грн заработка и наркотик для собственного потребления.

Отмечается, что для того чтобы наркобизнес не имел никаких препятствий, уличенный сотрудник полиции начал вербовать в свои сообщники работника уголовного розыска из Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции. За плодотворное сотрудничество было обещано систематическое вознаграждение. В качестве аванса – предоставлено 50 тыс. грн.

По данным фактам военная прокуратура начала уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 369 ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") и ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") УК Украины.

10 участников преступной группировки были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. В частности, организатор и сотрудник УПН. Операция проводилась совместными силами бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ, сотрудников Управления оперативных разработок ДВБ НПУ, Днепропетровского УДВБ НПУ, Департамента противодействия наркопреступности НПУ, Департамента защиты экономики НПУ, бойцов полка особого назначения ГУНП в Днепропетровской области и следователями военной прокуратуры.

"Стоит отметить, что во время спецоперации по задержанию участники преступной организации оказывали сопротивление. Один из них натравил на спецназовца полиции Днепропетровщины бойцовского пса, который разорвал руки полицейскому. Второй - 23-летний представитель местного криминалитета - трижды выстрелил из охотничьего ружья и ранил бойца полка особого назначения", – подчеркивается в сообщении.

По этим фактам военной прокуратурой дополнительно внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст.342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного) и ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украина.

Во время мероприятий у организатора изъято 2 литра концентрата маковой соломки - маляс, а также шприцы с опием ацетильваним. По ценам "черного" рынка стоимость выявленных наркотиков составляет 3 млн грн.

Во время обысков правоохранители изъяли более 400 тыс. грн, добытые преступным путем, наркотические средства, психотропные вещества, эфедриносодержащие препараты – на общую сумму свыше 5 млн грн. По месту нарколаборатории – оборудование и прекурсоры для изготовления наркотиков. Кроме того, у злоумышленников обнаружено и изъято гранату РГД-5, пистолет Макарова, охотничье ружье и патроны.

В настоящее время продолжаются мероприятия по объявлению фигурантам подозрения по ч.1 ст.263, ч.2 ст.307, ч.1 ст.255 и ч.1,2 ст. 369, ч.2 ст.342 и ст. 348 УК Украины и избрании меры пресечения. Задержанным участникам преступной организации грозит лишение свободы на срок до 12 лет, а за посягательство на жизнь работника правоохранительного органа – до 15 лет или пожизненное лишение свободы.