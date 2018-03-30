Красный Крест направил на Донбасс 118 тонн гумпомощи

Миссия Международного комитета Красного Креста направила на Донбасс 9 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, строительные материалы, гигиенические наборы и медицинские товары общим весом 118 тонн", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, пограничникам снова не дали проверить "гумконвой" из РФ.