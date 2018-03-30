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Красный Крест направил на Донбасс 118 тонн гумпомощи
Новости Украины: Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 9 грузовых автомобилей от миссии Международного комитета Красного Креста.
Миссия Международного комитета Красного Креста направила на Донбасс 9 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.
Об этом говорится в сообщении ГПСУ.
"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, строительные материалы, гигиенические наборы и медицинские товары общим весом 118 тонн", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, пограничникам снова не дали проверить "гумконвой" из РФ.
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