Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В ОБСЕ призвали соблюдать "пасхальное перемирие" на Донбассе В ОБСЕ призвали соблюдать "пасхальное перемирие" на Донбассе
Новости: Россия разорвала соглашение с Украиной о поставках оружия Россия разорвала соглашение с Украиной о поставках оружия
Новости: "Олимпик" подписал экс-форварда "Черноморца" "Олимпик" подписал экс-форварда "Черноморца"
Новости: Мобильным операторам сегодня дадут добро на 4G Мобильным операторам сегодня дадут добро на 4G
X

Красный Крест направил на Донбасс 118 тонн гумпомощи

Гуманитарная помощь
05:23 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 9 грузовых автомобилей от миссии Международного комитета Красного Креста.

Миссия Международного комитета Красного Креста направила на Донбасс 9 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области песок, строительные материалы, гигиенические наборы и медицинские товары общим весом 118 тонн", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, пограничникам снова не дали проверить "гумконвой" из РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ГПСУ, гумпомощь, Донбасс, КПВВ "Новотроицкое", Красный Крест.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Украина запускает модернизированный поезд по маршруту Кишинев-Одесса Обострение на Донбассе: один боец ВСУ ранен, один травмирован Польша усилила контроль на границе с Украиной

Последние новости

СБУ перекрыла в Одессе незаконный сбыт оружия и боеприпасов Как убрать обвисший живот в домашних условиях В Канаде объяснили, почему безвиз с Украиной не актуален
Сегодня читают
01 Федецкий назвал единственного тренера, с которым у Хачериди не было проблем
02 Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года
03 Ученые рассказали о появлении воды на Земле
04 Ученые: Магнитное поле Марса уничтожила вода
05 Поветкин - Прайс: дуэль взглядов боксеров (Видео)
Новости сегодня
06:19 Веселое утро: прикольные анекдоты 30 марта
05:59 В Бахмаче осужден мужчина, который пытался поджечь автомобиль
05:38 Причины появления седины, которые не стоит игнорировать
04:53 Научные мифы, которые морочили нам головы не одно столетие
04:16 Макрон в мае посетит Россию
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: На Донбассе вступило в силу "пасхальное" перемирие На Донбассе вступило в силу "пасхальное" перемирие
Новости: Дочь экс-шпиона Скрипаля пришла в себя Дочь экс-шпиона Скрипаля пришла в себя
Новости: Суд арестовал Крысина на два месяца Суд арестовал Крысина на два месяца
Новости: Годы не пощадили: как возраст изменил признанных красавиц XX века (Фото) Годы не пощадили: как возраст изменил признанных красавиц XX века (Фото)
Добавить комментарий
0