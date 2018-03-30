В Бахмаче осужден мужчина, который пытался поджечь автомобиль

Бахмачским райсудом признан виновным житель Бахмача за завершенное покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенного путем поджога.

Об этом сообщили в Бахмачской местной прокуратуре.

Преступления квалифицируются по ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 194 УК Украины (покушение на преступление и умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В прокуратуре отметили, что несмотря на фактическое непризнание в суде обвиняемым вины, прокурор предоставил неопровержимые доказательства того, что человек в августе 2017 находясь в нетрезвом состоянии, прибыл в хозяйство своего знакомого, где облил бензином его автомобиль и пытался поджечь, однако из-за вмешательства очевидцев происшествия автомобиль не загорелся.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы и освобождения от его отбывания, если он в течение 1,5 года испытательного срока не совершит нового преступления.