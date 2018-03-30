В Бахмаче осужден мужчина, который пытался поджечь автомобиль
Новости Украины: Бахмачский районный суд (Черниговская обл.) осудил местного жителя за попытку поджога автомобиля.
Бахмачским райсудом признан виновным житель Бахмача за завершенное покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенного путем поджога.
Об этом сообщили в Бахмачской местной прокуратуре.
Преступления квалифицируются по ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 194 УК Украины (покушение на преступление и умышленное уничтожение или повреждение имущества).
В прокуратуре отметили, что несмотря на фактическое непризнание в суде обвиняемым вины, прокурор предоставил неопровержимые доказательства того, что человек в августе 2017 находясь в нетрезвом состоянии, прибыл в хозяйство своего знакомого, где облил бензином его автомобиль и пытался поджечь, однако из-за вмешательства очевидцев происшествия автомобиль не загорелся.
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы и освобождения от его отбывания, если он в течение 1,5 года испытательного срока не совершит нового преступления.