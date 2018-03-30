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Сутки в АТО: 57 вражеских обстрелов, двое бойцов ВСУ ранены, один травмирован

Бойцы ВСУ на Донбассе
07:24 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Міноборони України

Новости Украины: Двое военнослужащих ВСУ ранены, один травмирован вследствие 57 обстрелов со стороны боевиков за сутки.

За прошедшие сутки боевики 57 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего двое украинских военнослужащих получили ранения, еще один был травмирован, – сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 57 обстрелов позиций наших защитников. (…) В результате вражеского огня два украинских защитники получили ранения. Еще один наш воин - получил боевое травмирование", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

На донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП боевики обстреляли укрепления ВСУ в районе Павлополя. Минометы калибра 82-мм они применили по защитникам Широкино, а гранатометы различных типов и стрелковое оружие - вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика. Также под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали военнослужащие ВСУ Талаковки, Каменки, Марьинки и Верхнеторецкого, а с БМП - Гнутово, Талаковки и Пищевика. Кроме этого, стрелковое оружие боевики применили по позициям ВСУ у Широкино, шахты Бутовка и Павлополя, а противотанковую управляемую ракету - в районе Новотроицкого.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские укрепления вблизи Артемового, а из крупнокалиберных пулеметов - недалеко от населенного пункта Луганское.

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Новости Украины, АТО, Боевики, Военные, ВСУ, Донбасс.
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