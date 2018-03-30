КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 43 тыс. человек
Новости Украины: Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 43 тыс. человек.
В пятницу утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очереди стоят 290 автомобилей.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 40/60; "Новотроицкое" - 10/30; "Гнутово" - 60/30", - идет речь в сообщении.
По данным ГПСУ, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 43,3 тысяч человек и 5,5 тысяч транспортных средств.
Сообщается также, что через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию проехал грузовик от Миссии Международного комитета Красного Креста с медицинскими препаратами, общий вес которых составляет 2,8 тонны.