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КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 43 тыс. человек

КПВВ
10:32 Сегодня Телеграф
Фото: ГПСУ

Новости Украины: Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли более 43 тыс. человек.

В пятницу утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в очереди стоят 290 автомобилей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 40/60; "Новотроицкое" - 10/30; "Гнутово" - 60/30", - идет речь в сообщении.

По данным ГПСУ, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 43,3 тысяч человек и 5,5 тысяч транспортных средств.

Сообщается также, что через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию проехал грузовик от Миссии Международного комитета Красного Креста с медицинскими препаратами, общий вес которых составляет 2,8 тонны.

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Новости Украины, Госпогранслужба, Донбасс, Контрольный пункт пропуска, КПВВ.
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