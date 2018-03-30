В Днепре горела школа

В пятницу в 8:11 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в одной из школ на улице Высоковольтная, что в Соборном районе в городе Днепр, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Для тушения пожара на место вызова были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Прибыв к месту происшествия, пожарные установили, что возгорание возникло в подвальном помещении на площади 8 м. кв. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара", - говорится в обнародованном на сайте ГСЧС сообщении.

В 8:39 пожар был локализован, и в 09:06 - ликвидирован. К ликвидации возгорания привлекалось 5 единиц пожарно-спасательной техники и 19 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.