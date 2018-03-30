Карта АТО: Боевики продолжают срывать "пасхальное перемирие"

После объявления перемирия по случаю пасхальных праздников враг 6 раз обстрелял украинские позиции. Об этом сказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Уже сегодня, 30 марта, с полуночи по состоянию на 11:00, зафиксировано 6 нарушений режима перемирия со стороны российско-оккупационных войск. В частности, два раза под вражескими минометными обстрелами оказывались защитники Талаковки. Оккупанты выпустили свыше 10 мин калибра 82 мм. Боевики также вели огонь из стрелкового оружия по защитникам Авдеевки, Опытного, Водяного, Павлополя", - сказал официальный представитель.

Он подчеркнул, что подразделения ВСУ готовы неуклонно соблюдать объявленный с полуночи 30 марта 2018 года режим прекращения огня по всей линии разграничения сторон на период пасхальных праздников.

В то же время Вооруженные силы Украины готовы немедленно реагировать в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВСУ либо совершения других провокационных действий боевиками оккупационной администрации РФ.

Гуцуляк напомнил, что 29 марта Администрация Президента Украины обнародовала сообщение, что лидеры стран Нормандской четверки приветствовали договоренность о возобновлении с 30 марта 2018 года режима прекращения огня по случаю пасхальных праздников, достигнутую Трехсторонней контактной группой 26 марта этого года.