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Карта АТО: Боевики продолжают срывать "пасхальное перемирие"

Женщины-военнослужащие
15:10 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Фейсбук

Новости Украины: В штабе АТО сообщили, что незаконные вооруженные формирования после объявления пасхального перемирия уже 6 раз обстреляли украинские позиции.

После объявления перемирия по случаю пасхальных праздников враг 6 раз обстрелял украинские позиции. Об этом сказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

"Уже сегодня, 30 марта, с полуночи по состоянию на 11:00, зафиксировано 6 нарушений режима перемирия со стороны российско-оккупационных войск. В частности, два раза под вражескими минометными обстрелами оказывались защитники Талаковки. Оккупанты выпустили свыше 10 мин калибра 82 мм. Боевики также вели огонь из стрелкового оружия по защитникам Авдеевки, Опытного, Водяного, Павлополя", - сказал официальный представитель.

Он подчеркнул, что подразделения ВСУ готовы неуклонно соблюдать объявленный с полуночи 30 марта 2018 года режим прекращения огня по всей линии разграничения сторон на период пасхальных праздников.

 

В то же время Вооруженные силы Украины готовы немедленно реагировать в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВСУ либо совершения других провокационных действий боевиками оккупационной администрации РФ.

"Пасхальное перемирие": боевики дважды нарушили режим тишины

Гуцуляк напомнил, что 29 марта Администрация Президента Украины обнародовала сообщение, что лидеры стран Нормандской четверки приветствовали договоренность о возобновлении с 30 марта 2018 года режима прекращения огня по случаю пасхальных праздников, достигнутую Трехсторонней контактной группой 26 марта этого года.

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Новости Украины, Боевики, Карта АТО, НВФ, Обсрелы, Пасхальное перемирие, Ситуация на Донбассе.
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