Кличко назвал условие окончания отопительного сезона

В Киеве отопительный сезон завершится, когда в течение трех дней подряд среднесуточная температура составит не ниже 8° С

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев", сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Мы видим, какая затяжная зима в этом году - весь март достаточно холодный, много снега выпало. Как только будет повышение температуры, мы однозначно будем говорить о завершении отопительного сезона", - заверил Кличко.

"Мы можем прекращать подачу тепла, когда в течение трех суток средняя температура держится не ниже + 8 градусов С", - напомнил он.

Мэр добавил, что ОСМД и дома, у которых частные котельные, с прекращением теплоснабжения определяются сами - при условии согласия всех жильцов дома.

Как известно, отопительный сезон в столице начался 16 октября 2017 года.