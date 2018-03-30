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Кличко назвал условие окончания отопительного сезона

Отопительный сезон
22:48 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: 112.ua

Новости Украины: Мэр Киева Виталий Кличко считает, что можно говорить о завершении отопительного сезона только после повышения средней температуры.

В Киеве отопительный сезон завершится, когда в течение трех дней подряд среднесуточная температура составит не ниже 8° С

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев", сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Мы видим, какая затяжная зима в этом году - весь март достаточно холодный, много снега выпало. Как только будет повышение температуры, мы однозначно будем говорить о завершении отопительного сезона", - заверил Кличко.

"Мы можем прекращать подачу тепла, когда в течение трех суток средняя температура держится не ниже + 8 градусов С", - напомнил он.

Мэр добавил, что ОСМД и дома, у которых частные котельные, с прекращением теплоснабжения определяются сами - при условии согласия всех жильцов дома.

Как известно, отопительный сезон в столице начался 16 октября 2017 года.

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Новости Украины, Виталий Кличко, КГГА, Киев, Отопительный сезон, Украина.
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