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Беспилотник ОБСЕ обнаружил тяжелое вооружение оккупантов в Луганске

ОБСЕ
02:19 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Вооружение оккупантов было обнаружено на территории Луганска и вблизи Хрустального.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали размещение контролируемыми Россией боевиками танков, зенитных ракетных комплексов, гаубиц и ракетных систем залпового огня, которые в соответствии с Минскими соглашениями должны были быть отведены на безопасные расстояния и храниться в определенных местах.

Об этом говорится в отчете миссии в период с 19:30 28 марта до 19:30 29 марта, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

В частности, сказано, что СММ продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Комплексом мер по выполнению Минских соглашений и Рамочным решением об отводе вооружение калибра до 100 мм, а также Минским меморандумом.

«29 марта в неподконтрольных правительству (Украина) районах беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал следующие нарушения линий отвода: 5 танков (Т-72), 3 зенитных ракетных комплекса (9К35 «Стрела-10»), 5 гаубиц (2А65 «Мста- Б», 152 мм) и 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм) в Луганске», - заявили наблюдатели.

Также сказано, что 29 марта в Луганске мини-беспилотник СММ зафиксировал 2 БМП-2 и 4 БТР-80.

"В тот же день члены патруля Специальной мониторинговой миссии видели 6 РСЗО (БM-21), которые двигались на север по автодороге Н21 недалеко от населенного пункта Хрустальный (неподконтрольный правительству, 56 км к юго-западу от Луганска)", - говорится в отчете.

 

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Новости Украины, Вооружение оккупантов, Луганск, Новости Украины, ОБСЕ.
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